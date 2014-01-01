Под каблуком (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Под каблуком. Серия 1
Мелодрама

О сериале

Жизнь рекламщика Кости выглядит успешной. Но все рушится в один момент: отец Кости умирает, и на его руках оказывается не только семейное дело — фирма-производитель женской обуви, но и беспомощные родственницы, привыкшие к тому, что их проблемы решает глава семейства.

