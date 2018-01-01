Под чужим флагом. Сезон 2. Серия 7
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Под чужим флагом
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Под чужим флагом (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2018, False Flag
Драмы, Триллеры18+

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Сюжет

Однажды утром несколько обычных израильтян узнают из СМИ, что их подозревают в похищении иранского министра обороны, которое было совершено в Москве. Смогут ли учительница английского языка, бухгалтер, воспитательница детского сада и химик доказать, что они не являются агентами Моссада?

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb