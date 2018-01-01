Под чужим флагом. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Под чужим флагом
2-й сезон
1-я серия

Под чужим флагом (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2018, False Flag
Драма, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Однажды утром несколько обычных израильтян узнают из СМИ, что их подозревают в похищении иранского министра обороны, которое было совершено в Москве. Смогут ли учительница английского языка, бухгалтер, воспитательница детского сада и химик доказать, что они не являются агентами Моссада?

Сериал Под чужим флагом 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Драма, Триллер
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb