WinkСериалыПод чужим флагом2-й сезон1-я серия
Под чужим флагом (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2018, False Flag
Драма, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Однажды утром несколько обычных израильтян узнают из СМИ, что их подозревают в похищении иранского министра обороны, которое было совершено в Москве. Смогут ли учительница английского языка, бухгалтер, воспитательница детского сада и химик доказать, что они не являются агентами Моссада?
Сериал Под чужим флагом 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb