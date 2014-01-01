Под чужим флагом (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Однажды утром несколько обычных израильтян узнают из СМИ, что их подозревают в похищении иранского министра обороны, которое было совершено в Москве. Смогут ли учительница английского языка, бухгалтер, воспитательница детского сада и химик доказать, что они не являются агентами Моссада?



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