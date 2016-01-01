Почтовый вагон (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Присоединяйтесь к Быстрому Фрэнку, пока спешит доставить пакеты своим друзьям-животным по всему миру. Путем проб и ошибок, наконец, Фрэнку удается найти своих друзей в их естественной среде обитания. Встречайте медведей в заснеженных долинах, зебр в саваннах или верблюдов в пустыне. Фрэнк обязательно доставит пакет вовремя!



Сериал Почтовый вагон 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.