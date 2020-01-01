Почти вся правда (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Анна Сотникова – известный адвокат по разводам, выступающий исключительно на стороне женщин. Это решение она приняла после собственного тяжелого развода из-за измены мужа Олега, также известного адвоката. Олег не хотел отпускать Анну, но, когда это все же произошло, оставил ее без средств к существованию и едва не отобрал их единственную маленькую дочь Женю. С тех пор прошло много лет, Женя выросла, а Анна не только встала на ноги, но и заслужила репутацию суперпрофи, разоблачив махинации десятков мужей, пытавшихся во время развода обобрать своих жен. Но вдруг в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.



