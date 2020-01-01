Эта серия пока недоступна
Почти вся правда (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Анна Сотникова – известный адвокат по разводам, выступающий исключительно на стороне женщин. Это решение она приняла после собственного тяжелого развода из-за измены мужа Олега, также известного адвоката. Олег не хотел отпускать Анну, но, когда это все же произошло, оставил ее без средств к существованию и едва не отобрал их единственную маленькую дочь Женю. С тех пор прошло много лет, Женя выросла, а Анна не только встала на ноги, но и заслужила репутацию суперпрофи, разоблачив махинации десятков мужей, пытавшихся во время развода обобрать своих жен. Но вдруг в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.
- ПТРежиссёр
Павел
Тупик
- Актриса
Алина
Сергеева
- Актёр
Сергей
Стрельников
- ИНАктриса
Ирина
Новак
- Актриса
Анна
Сердюк
- СФАктёр
Сергей
Фролов
- ЕВАктриса
Екатерина
Вишневая
- АНАктёр
Алексей
Нагрудный
- АСАктёр
Алексей
Смолка
- МФАктриса
Мирослава
Филиппович
- СБАктёр
Станислав
Бжезинский
- АССценарист
Алла
Сницар
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ТПХудожница
Татьяна
Полевик
- АПОператор
Андрей
Поливаный-Бухтияров
- ВПКомпозитор
Владлен
Пупков