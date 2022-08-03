Почти вся правда. Серия 2
Wink
Сериалы
Почти вся правда
1-й сезон
2-я серия
8.82020, Почти вся правда. Серия 2
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Почти вся правда (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Анна Сотникова – известный адвокат по разводам, выступающий исключительно на стороне женщин. Это решение она приняла после собственного тяжелого развода из-за измены мужа Олега, также известного адвоката. Олег не хотел отпускать Анну, но, когда это все же произошло, оставил ее без средств к существованию и едва не отобрал их единственную маленькую дочь Женю. С тех пор прошло много лет, Женя выросла, а Анна не только встала на ноги, но и заслужила репутацию суперпрофи, разоблачив махинации десятков мужей, пытавшихся во время развода обобрать своих жен. Но вдруг в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Почти вся правда»