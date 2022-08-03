WinkСериалыПочти семья1-й сезон2-я серия
Почти семья (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2019, Almost Family
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джулия Бекли всегда думала, что она единственный ребeнок в семье. Однако девушка узнает, что еe отец, доктор Леон Бечли, втайне использовал свою сперму для зачатия почти сотни детей. Джулия знакомится с двумя сводными сестрами, и вместе они пытаются осознать факт своего родства и разобраться с тем, как это повлияло на их жизни.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РЗРежиссёр
Рэндолл
Зиск
- КАРежиссёр
Каталина
Агиляр Мастретта
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ДБРежиссёр
Джонатан
Браун
- БСАктриса
Бриттани
Сноу
- МЭАктриса
Мэгалин
Эчиканвоке
- ЭОАктриса
Эмили
Осмент
- МАктёр
Мо
- ВКАктриса
Виктория
Картахена
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- Актёр
Майкл
Сталь-Дэвид
- ВКАктриса
Виктория
Кларк
- ТТАктриса
Тамара
Тюни
- ИБСценарист
Имоджен
Бэнкс
- ДГСценарист
Джонатан
Гэвин
- ЗКСценарист
Зина
Кэмблин
- ИБПродюсер
Имоджен
Бэнкс
- ДКПродюсер
Джейсон
Катимс
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шварц