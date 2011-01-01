Почему? Вопросы мироздания: пещерные люди (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2011, Почему? Вопросы мироздания: пещерные люди. Серия 2
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Может ли современный человек выжить в условиях, в которых жили наши предки? Десять отважных добровольцев участвуют в эксперименте, который должен ответить на этот вопрос.
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