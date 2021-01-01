Alina Charova (сериал, 2021) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн

ПОЧЕМУ У РУССКИХ ДЕВУШЕК НЕТ ВКУСА И СТИЛЯ | ПРАВДА ИЛИ МИФ | ALINA CHAROVA | АЛИНА ЧАРОВА
ПОЧЕМУ У РУССКИХ ДЕВУШЕК НЕТ ВКУСА И СТИЛЯ | ПРАВДА ИЛИ МИФ | ALINA CHAROVA | АЛИНА ЧАРОВА

Привет! Меня зовут Алина, я модель и финалистка конкурса "Мисс Россия" и это мой канал о красоте и стиле. На нем я высказываю СВОЕ мнение, никому ничего не "впариваю",а только делюсь опытом. У меня регулярно выходят видео о трендах на каждый сезон, лайфхаки моделей и новости о мире моды. Буду рада видеть тебя в числе своих подписчиков, ведь для меня каждая зрительница - моя подруга.

