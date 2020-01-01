Wink
Детям
Факультатив. Русский язык
1-й сезон
1-я серия

Факультатив. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, Почему мы так пишем?
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Цель этого урока показать, что орфография русского языка понятна и объяснима. На примерах разберем некоторые особенности правописания букв н, правописания букв о, e и правописания слов, пришедших из других языков.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Почему мы так пишем? 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг