Побег из тюрьмы Даннемора. Серия 5
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Побег из тюрьмы Даннемора
1-й сезон
5-я серия

Побег из тюрьмы Даннемора (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.12018, Escape at Dannemora
Триллеры, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Сериал, основанный на реальных событиях. В 2015 году двое заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, сбежали из тюрьмы, находящейся в городе Даннемор в штате Нью-Йорк. Им помогала 51-летняя надзирательница Джойс Митчелл. Все трое состояли в запутанном любовном треугольнике.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

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