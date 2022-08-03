По ту сторону (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
По ту сторону
2-й сезон
4-я серия

2018, Beyond
Фэнтези, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После несчастного случая мальчик по имени Холден Мэттьюс впадает в кому на долгих двенадцать лет. Когда молодой парень приходит в сознание, у него открываются суперспособности, в которых очень заинтересована могущественная тайная организация.

Страна
США
Жанр
Мистика, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

