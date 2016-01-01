По ту сторону (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

После несчастного случая мальчик по имени Холден Мэттьюс впадает в кому на долгих двенадцать лет. Когда молодой парень приходит в сознание, у него открываются суперспособности, в которых очень заинтересована могущественная тайная организация.



