По расчету (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Муж ушел от Джулии спустя 35 лет брака, дети выросли, и она чувствует одиночество. Чтобы развеять тоску, в свой 60-й день рождения она идет в музей, где знакомится с Бенжамином. Между героями вспыхивает страсть, но разница в возрасте влюбленных заставляет родню Джулии обвинять Бена в корысти.

