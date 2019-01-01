По расчету (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

По расчету. Серия 4
8.12019, Gold Digger
Триллер18+

Муж ушел от Джулии спустя 35 лет брака, дети выросли, и она чувствует одиночество. Чтобы развеять тоску, в свой 60-й день рождения она идет в музей, где знакомится с Бенжамином. Между героями вспыхивает страсть, но разница в возрасте влюбленных заставляет родню Джулии обвинять Бена в корысти.

Великобритания
Триллер
46 мин / 00:46

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb