7.22019, Ladhood
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Сериал известного британского комика Лиама Уильямса в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это автобиографическая комедия взросления о Лиаме и его школьных друзьях Томе, Ральфе и Эднане, выросших в Северной Англии. Вспоминая юность, Уильямс исследует так называемое «пацанское поведение» и наглядно показывает, какие обстоятельства способствуют его формированию.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb