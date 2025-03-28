WinkСериалыПо имени Весна1-й сезон1-я серия
По имени Весна (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, По имени Весна. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
6.1 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эмре
Бахадыр Чыракоглу
- ДГАктриса
Дилек
Генк
- ЭЧАктёр
Эрджюмент
Чирак
- МОАктриса
Мелис
Озчимен
- ЗДАктёр
Зейнеп
Дрейфи Зухри
- КПАктёр
Кадир
Полатчи
- ХЙАктриса
Хилал
Йилдыз
- АЯАктёр
Али
Ясин Озегемен
- ЙСАктёр
Йигит
Селви
- ТСАктриса
Тюркю
Су Демирель
- ББСценарист
Башар
Башаран
- ТДСценарист
Тунахан
Дживелек
- ДАСценарист
Дениз
Айденк
- ЭАПродюсер
Эмре
Алемдар