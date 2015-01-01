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Плоть и кости
1-й сезон
7-я серия

Плоть и кости (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.22015, Flesh and Bone
Драмы18+

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Сюжет

Главная героиня Клэр, молодая балерина с тeмным прошлым, получает шанс продолжить карьеру в престижной нью-йоркской балетной труппе. Здесь хорошие новости заканчиваются, и начинается мрачная, жесткая драма, выворачивающая наизнанку гламурный и порочный мир современного балета.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плоть и кости»