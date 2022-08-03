Плохой доктор. Сезон 1. Серия 6
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Плохой доктор
1-й сезон
6-я серия

Плохой доктор (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.12021, Dr. Death
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываются парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плохой доктор»