Плохой доктор (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываютс�я парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?



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