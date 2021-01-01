WinkСериалыПлохой доктор1-й сезон4-я серия
Плохой доктор (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.12021, Dr. Death
Триллеры, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываютс�я парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Дженнифер
Моррисон
- КСРежиссёр
Ким
Со-ён
- ЛБРежиссёр
Лаура
Белси
- МКРежиссёр
Мэгги
Кили
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актриса
Мэнди
Мур
- ЭМАктриса
Эшли
Мадекве
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ГХАктёр
Густаф
Хаммарстен
- Актёр
Алек
Болдуин
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- ПМСценарист
Патрик
Макманус
- НБСценарист
Ниланджана
Бозе
- Продюсер
Алек
Болдуин
- Продюсер
Тодд
Блэк
- РДМонтажёр
Райан
Денмарк
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс