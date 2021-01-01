Плохой доктор. Сезон 1. Серия 4
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Плохой доктор
1-й сезон
4-я серия

Плохой доктор (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.12021, Dr. Death
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываются парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плохой доктор»

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