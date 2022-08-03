Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываются парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?

