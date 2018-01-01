Плохие банки. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Плохие банки
2-й сезон
4-я серия
8.22018, Bad Banks
Триллеры, Драмы16+

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Плохие банки (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Карьера Яны не задалась с самого начала – ее уволили из солидного банка Люксембурга за небольшую ошибку. Вскоре девушка получает предложение от Габриэля Фенгера, руководителя крупного банка во Франкфурте.

Она довольно быстро зарабатывает себе репутацию отличного специалиста, оказываясь одной из самых ценных сотрудниц банка Deutsche Invest. Но беда в том, что финансовая организация, в которой она работала раньше, конкурирует с нынешней, и девушка оказывается целью шантажа бывшего начальника.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плохие банки»

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