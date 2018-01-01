WinkСериалыПлохие банки2-й сезон1-я серия
8.22018, Bad Banks
Триллеры, Драмы16+
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Плохие банки (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Карьера Яны не задалась с самого начала – ее уволили из солидного банка Люксембурга за небольшую ошибку. Вскоре девушка получает предложение от Габриэля Фенгера, руководителя крупного банка во Фран�кфурте.
Она довольно быстро зарабатывает себе репутацию отличного специалиста, оказываясь одной из самых ценных сотрудниц банка Deutsche Invest. Но беда в том, что финансовая организация, в которой она работала раньше, конкурирует с нынешней, и девушка оказывается целью шантажа бывшего начальника.
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Информация
СтранаГермания, Люксембург
ЖанрыКриминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- КШРежиссёр
Кристиан
Швохов
- КЦРежиссёр
Кристиан
Цюберт
- ПБАктриса
Паула
Бер
- Актёр
Барри
Атсма
- ДНАктриса
Дезире
Носбуш
- АШАктёр
Альбрехт
Шух
- МЛАктёр
Марк
Лимпах
- ЖВАктёр
Жермен
Вагнер
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- МДАктриса
Май
Дуонг Кьеу
- УААктёр
Уцав
Агравал
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- ПДАктёр
Патрик
Девейн
- ТЛАктёр
Тобиас
Лангхоф
- ЛФАктриса
Лариса
Фабер
- КСАктриса
Кенан
Самади
- МИАктриса
Матильда
Иррманн
- ЛБСценарист
Лиза
Блюменберг
- ОКСценарист
Оливер
Кинле
- ЛБПродюсер
Лиза
Блюменберг
- НСПродюсер
Николас
Стейл
- АШПродюсер
Андреас
Шрейтмюллер
- КФПродюсер
Кристиан
Фридрихс
- СКХудожница
Сабина
Келлер
- ЙКМонтажёр
Йенс
Клюбер
- ФЛОператор
Франк
Ламм
- ТХОператор
Те
Хау Нго