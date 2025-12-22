Платонические отношения (сериал, 2025) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2025, Platonic
Мелодрама, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Николас
Столлер
- ФДРежиссёр
Франческа
Дельбанко
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Роуз
Бирн
- ЛМАктёр
Люк
МакФарлейн
- КГАктриса
Карла
Галло
- СЛАктриса
Софи
Леонард
- ММАктёр
Макс
Матенко
- СКАктриса
Софиа
Копера
- ЭЛАктёр
Эндрю
Лопес
- ТХАктёр
Тре
Хэйл
- ВТАктёр
Винни
Томас
- ГБАктёр
Гай
Бранум
- ФДАктриса
Франческа
Дельбанко
- АБАктёр
Анкур
Бхатт
- МФАктёр
Марк
Фиш
- ФДСценарист
Франческа
Дельбанко
- Сценарист
Николас
Столлер
- ЭГСценарист
Эндрю
Герлэнд
- ДНСценарист
Джастин
Ноуэлл
- РУСценарист
Рон
Уэйнер
- АРСценарист
Александра
Рашфилд
- ВВПродюсер
Вернер
Валиан
- Продюсер
Роуз
Бирн
- ЭГПродюсер
Эндрю
Герлэнд
- ДНПродюсер
Джастин
Ноуэлл
- Продюсер
Сет
Роген
- Продюсер
Николас
Столлер
- РУПродюсер
Рон
Уэйнер
- ФДПродюсер
Франческа
Дельбанко
- ТГХудожница
Тереза
Гюлесерян
- ММХудожница
Мелисса
М. Левандер
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс