Платонические отношения. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Платонические отношения
1-й сезон
7-я серия

Платонические отношения (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2023, Platonic
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пара бывших лучших друзей, став взрослыми, пытаются понять, почему в свое время их пути разошлись.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Платонические отношения»