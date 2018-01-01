WinkСериалыПлащ и Кинжал2-й сезон3-я серия
Плащ и Кинжал (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
2018, Cloak & Dagger
Фантастика, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
У Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона разный цвет кожи и социальное положение, но похожие судьбы: девушка в детстве потеряла отца, а парень – брата. Тогда же у ребят открылись суперспособности, которыми повзрослевшие герои решают пользоваться сообща.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эми
Канаан Манн
- ДФРежиссёр
Дженнифер
Фанг
- ДВРежиссёр
Джефф
Вулнаф
- АГРежиссёр
Алекс
Гарсия Лопес
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- ОДАктёр
Обри
Джозеф
- Актриса
Глория
Рубен
- Актриса
Эмма
Лахана
- АРАктриса
Андреа
Рот
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- НРАктриса
Ноэль
Рени Берси
- ММАктёр
Майлз
Массенден
- АДАктриса
Анджела
Дэвис
- ЭДАктёр
Энди
Дилан
- ДПСценарист
Джо
Покаски
- АФПродюсер
Алан
Файн
- Продюсер
Стэн
Ли
- ДЛПродюсер
Джеф
Лоуб
- ДППродюсер
Джо
Покаски
- АЖАктриса дубляжа
Александра
Жарова
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ОААктриса дубляжа
Оксана
Андрейчук
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЙСМонтажёр
Йен
С. Тан
- ТММонтажёр
Такер
Маролф
- КЧОператор
Клифф
Чарльз
- ТРОператор
Тами
Рейкер
- МАКомпозитор
Марк
Айшем