Плащ и Кинжал. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Плащ и Кинжал
2-й сезон
3-я серия

Плащ и Кинжал (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2018, Cloak & Dagger
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона разный цвет кожи и социальное положение, но похожие судьбы: девушка в детстве потеряла отца, а парень – брата. Тогда же у ребят открылись суперспособности, которыми повзрослевшие герои решают пользоваться сообща.

Сериал Плащ и Кинжал 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плащ и Кинжал»

Всё