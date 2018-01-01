Плащ и Кинжал (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

У Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона разный цвет кожи и социальное положение, но похожие судьбы: девушка в детстве потеряла отца, а парень – брата. Тогда же у ребят открылись суперспособности, которыми повзрослевшие герои решают пользоваться сообща.



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