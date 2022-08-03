Плащ и Кинжал (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Плащ и Кинжал. Сезон 1. Серия 6
2018, Cloak & Dagger
Фантастика, Драма18+

У Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона разный цвет кожи и социальное положение, но похожие судьбы: девушка в детстве потеряла отца, а парень – брата. Тогда же у ребят открылись суперспособности, которыми повзрослевшие герои решают пользоваться сообща.

США
Фантастика, Драма
SD
40 мин / 00:40

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

