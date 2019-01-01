Планеты (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2019, Planets
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Уникальный документальный сериал BBC рассказывает о том, как человечество продвигалось в изучении Солнечной системы. Даны ответы на самые животрепещущие вопросы: как появилась Луна, как поживают остальные галактики и как образовались планеты, в том числе и та, на которой обитаем мы с вами.
Сериал Планеты 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.