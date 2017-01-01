Планета собак. Собачье дело (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Собака-спортсмен (аджилити + каникросс)
Планета собак. Собачье дело
Собака-спортсмен (аджилити + каникросс)

8.92017, Собака-спортсмен (аджилити + каникросс)
ТВ-шоу, Документальный12+

На нашей планете живут 7 миллиардов людей и 500 миллионов собак. И всe же Земля - это планета четвероногих!

Сериал Собака-спортсмен (аджилити + каникросс) 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Россия
ТВ-шоу, Документальный
26 мин / 00:26

