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Питомцы на диете (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2017, My Fat Pet
ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В США больше половины домашних любимцев имеет избыточный вес. Ожирение приводит к различным заболеваниям и сокращает продолжительность жизни питомцев. На помощь хозяевам и их подопечным приходит знаменитый специалист по поведению животных Трэвис Брорсен.
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