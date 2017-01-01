Питомцы на диете. Серия 3
Wink
Детям
Питомцы на диете
1-й сезон
3-я серия

Питомцы на диете (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, My Fat Pet
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В США больше половины домашних любимцев имеет избыточный вес. Ожирение приводит к различным заболеваниям и сокращает продолжительность жизни питомцев. На помощь хозяевам и их подопечным приходит знаменитый специалист по поведению животных Трэвис Брорсен.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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