Питомцы на диете. Серия 2
Wink
Детям
Питомцы на диете
1-й сезон
2-я серия

Питомцы на диете (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, My Fat Pet
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В США больше половины домашних любимцев имеет избыточный вес. Ожирение приводит к различным заболеваниям и сокращает продолжительность жизни питомцев. На помощь хозяевам и их подопечным приходит знаменитый специалист по поведению животных Трэвис Брорсен.

Сериал Питомцы на диете 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг