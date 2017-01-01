Питомцы на диете (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В США больше половины домашних любимцев имеет избыточный вес. Ожирение приводит к различным заболеваниям и сокращает продолжительность жизни питомцев. На помощь хозяевам и их подопечным приходит знаменитый специалист по поведению животных Трэвис Брорсен.



Сериал Питомцы на диете 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.