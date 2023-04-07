Питомец Юрского Периода артемии из Фикспрайс
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Товарищ Сафронов
1-й сезон
Питомец Юрского Периода артемии из Фикспрайс

Товарищ Сафронов (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, Питомец Юрского Периода артемии из Фикспрайс
Блог, Игры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Здравствуйте, я - Товарищ Сафронов, и я страстный коллекционер игрушек.
Мой проект "Вредные игрушки" - это видео, в которых я с юмором подхожу к теме плохих игрушек, обзору игрушек, распаковке.
Я также делаю видео о коллекционировании игрушек и предлагаю субъективную критику.
Мои видео помогают людям понять, что нужно искать в качественной игрушке, и делятся моим опытом коллекционирования.
Я всегда стараюсь быть честным и объективным в своих обзорах и рецензиях, чтобы помочь зрителям принимать более информированные решения при покупке игрушек. Благодаря моим видео, зрители могут наслаждаться безопасной и качественной игрушечной продукцией. Видеоблог «Товарищ Сафронов» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Блог, Игры

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