Питер Пэн (1987). Серия 1
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Питер Пэн (1987)
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Питер Пэн (1987) (сериал, 1987) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.01987, Питер Пэн (1987). Серия 1
Фэнтези, Приключения12+

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Сюжет

Далеко-далеко в море находится остров Нетинебудет, где живут потерянные мальчишки, возглавляемые Питером Пэном. Остров чудес, где есть все, о чем только могут мечтать маленькие сорванцы: горы и море, индейцы, русалки, пираты, настоящие друзья и настоящие враги...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Питер Пэн (1987)»