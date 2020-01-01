WinkДетям3 класс. МатематикаПовторение ранее изученногоПисьменные приемы сложения и вычитания
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.02020, Письменные приемы сложения и вычитания
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке мы рассмотрим различные приёмы для выполнения вычислений в столбик, а также рассмотрим решение простейших уравнений и определение порядка действий в выр�ажениях со скобками.
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