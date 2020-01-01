Письменные приемы сложения и вычитания
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Детям
3 класс. Математика
Повторение ранее изученного
Письменные приемы сложения и вычитания

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Письменные приемы сложения и вычитания
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке мы рассмотрим различные приёмы для выполнения вычислений в столбик, а также рассмотрим решение простейших уравнений и определение порядка действий в выражениях со скобками.

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