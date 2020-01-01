Письменная нумерация
Wink
Детям
3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
2-я серия

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Письменная нумерация
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На уроке вы научитесь вести письменную нумерацию. Ведь письменная нумерация ; это способ, который позволит вам записать с помощью цифр любое натуральное число. Также на уроке вы научитесь решать примеры и интересные, разнообразные и разносторонние задания. А вы знаете, что такое абак? Если нет, то на этом уроке сможете узнать. Также научитесь сравнивать числа.

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».

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