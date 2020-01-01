3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
7.02020, Письменная нумерация
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
На уроке вы научитесь вести письменную нумерацию. Ведь письменная нумерация ; это способ, который позволит вам записать с помощью цифр любое натуральное число. Также на уроке вы научитесь решать примеры и интересные, разнообразные и разносторонние задания. А вы знаете, что такое абак? Если нет, то на этом уроке сможете узнать. Также научитесь сравнивать числа.
Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».
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