Письма Феликса. Серия 9
Wink
Детям
Письма Феликса
1-й сезон
9-я серия

Письма Феликса (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2005, Briefe von Felix - Ein Hase auf Weltreise
Мультсериалы, Семейный0+

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О сериале

Пушистый и забавный маленький кролик Феликс увлекается путешествиями и обожает приключения. Он отправляется в путешествие по всему миру и пишет письма своей подружке Софи, описывая собственные приключения в Лондоне, Париже, Риме, Египте, Африке, США и других отдаленных уголках земли.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.4 IMDb