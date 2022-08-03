WinkДетямПисьма Феликса1-й сезон9-я серия
Письма Феликса (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2005, Briefe von Felix - Ein Hase auf Weltreise
Мультсериалы, Семейный0+
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О сериале
Пушистый и забавный маленький кролик Феликс увлекается путешествиями и обожает приключения. Он отправляется в путешествие по всему миру и пишет письма своей подружке Софи, описывая собственные приключения в Лондоне, Париже, Риме, Египте, Африке, США и других отдаленных уголках земли.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения, Мультсериалы
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
6.4 IMDb