Письма Феликса. Серия 7
Wink
Детям
Письма Феликса
1-й сезон
7-я серия

Письма Феликса (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2005, Briefe von Felix - Ein Hase auf Weltreise
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пушистый и забавный маленький кролик Феликс увлекается путешествиями и обожает приключения. Он отправляется в путешествие по всему миру и пишет письма своей подружке Софи, описывая собственные приключения в Лондоне, Париже, Риме, Египте, Африке, США и других отдаленных уголках земли.

Сериал Письма Феликса 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.8 IMDb