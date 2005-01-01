Письма Феликса. Серия 3
Wink
Детям
Письма Феликса
1-й сезон
3-я серия

Письма Феликса (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2005, Briefe von Felix - Ein Hase auf Weltreise
Мультсериалы0+

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Сюжет

Пушистый и забавный маленький кролик Феликс увлекается путешествиями и обожает приключения. Он отправляется в путешествие по всему миру и пишет письма своей подружке Софи, описывая собственные приключения в Лондоне, Париже, Риме, Египте, Африке, США и других отдаленных уголках земли.

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Рейтинг

6.8 IMDb