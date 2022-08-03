4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Пищеварительная система
4 класс. Окружающий мир
Человеческий организм
Пищеварительная система

Сегодня на уроке мы получим представление о пищеварительной системе. Познакомимся с такими понятиями, как пищевод, желудок, кишечник. Узнаем о пользе для организма белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов и воды.

