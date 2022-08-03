Пиратка и капитан. Сезон 1. Звезды и капитаны
Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

7.72016, Pirata & Capitano
Мультсериалы6+

Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.

Франция
Мультсериалы
SD
11 мин / 00:11

7.5 IMDb