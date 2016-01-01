WinkДетямПиратка и капитан1-й сезон39-я серия
Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн
7.82016, Pirata & Capitano
Мультсериалы6+
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О сериале
Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.
Сериал Пиратка и капитан 1 сезон 39 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.8 IMDb