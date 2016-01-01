Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Пиратка и капитан. Сезон 1. Загадочный остров
Пиратка и капитан
1-й сезон
13-я серия

7.92016, Pirata & Capitano
Мультсериалы6+

О сериале

Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.8 IMDb