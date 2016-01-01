Пиратка и капитан. Сезон 1. Портрет русалки
Wink
Детям
Пиратка и капитан
1-й сезон
26-я серия

Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

8.02016, Pirata & Capitano
Мультсериалы6+

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Сюжет

Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 IMDb