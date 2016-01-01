Пират года
Wink
Детям
Пиратка и Капитан
1-й сезон
Пират года

Пиратка и Капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

7.02016, Pirata & Capitano
Мультсериалы6+

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Сюжет

Отважная пиратка покоряет воды океана вместе со своим экипажем: Роберто, Бебо и Перастелле. В случае опасности она всегда может рассчитывать на своего друга капитана, который летает на красном самолете над водой, чтобы убедиться, что все в порядке и все в безопасности.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 IMDb