Пиратка и Капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

Отважная пиратка покоряет воды океана вместе со своим экипажем: Роберто, Бебо и Перастелле. В случае опасности она всегда может рассчитывать на своего друга капитана, который летает на красном самолете над водой, чтобы убедиться, что все в порядке и все в безопасности.



Сериал Остров Вибу 1 сезон 36 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.