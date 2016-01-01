Пиратка и Капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
7.02016, Pirata & Capitano
О сериале
Отважная пиратка покоряет воды океана вместе со своим экипажем: Роберто, Бебо и Перастелле. В случае опасности она всегда может рассчитывать на своего друга капитана, который летает на красном самолете над водой, чтобы убедиться, что все в порядке и все в безопасности.
