Пип и Альба. Приключения в Соленой Бухте! (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Пип и Альба. Приключения в Соленой Бухте! Сезон 2. Серия 13
Пип и Альба. Приключения в Соленой Бухте!
2-й сезон
13-я серия

2017, Pip Ahoy!
Мультсериалы0+

Знакомьтесь – это Пип, любопытный и непоседливый щенок, любимец всех обитателей Соленой Бухты. У Пипа есть верная подружка кошечка по имени Альба. Эта парочка обожает веселые приключения. Соленая Бухта – идеальное место для интересных открытий, удивительных приключений и шумного веселья! Пип и Альба охотно приходят на помощь своим друзьям и выручают в трудных ситуациях других своих соседей из Соленой Бухты. Жизнь в Бухте бурлит ярко, и каждый герой нашей истории еще проявит себя… это и Мыши Пираты, и мистер Альби Тросс, и мудрый морской пес Шкипер, и даже пингвин Алан. Готовы? Тогда поднять якорь и полный вперед!

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.5 IMDb