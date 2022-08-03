Пип и Альба. Приключения в Соленой Бухте! (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2017, Pip Ahoy!
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Знакомьтесь – это Пип, любопытный и непоседливый щенок, любимец всех обитателей Соленой Бухты. У Пипа есть верная подружка кошечка по имени Альба. Эта парочка обожает веселые приключения. Соленая Бухта – идеальное место для интересных открытий, удивительных приключений и шумного веселья! Пип и Альба охотно приходят на помощь своим друзьям и выручают в трудных ситуациях других своих соседей из Соленой Бухты. Жизнь в Бухте бурлит ярко, и каждый герой нашей истории еще проявит себя… это и Мыши Пираты, и мистер Альби Тросс, и мудрый морской пес Шкипер, и даже пингвин Алан. Готовы? Тогда поднять якорь и полный вперед!
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.7 IMDb