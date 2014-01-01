Пип и Альба. Приключения в Соленой Бухте! (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

Знакомьтесь – это Пип, любопытный и непоседливый щенок, любимец всех обитателей Соленой Бухты. У Пипа есть верная подружка кошечка по имени Альба. Эта парочка обожает веселые приключения. Соленая Бухта – идеальное место для интересных открытий, удивительных приключений и шумного веселья! Пип и Альба охотно приходят на помощь своим друзьям и выручают в трудных ситуациях других своих соседей из Соленой Бухты. Жизнь в Бухте бурлит ярко, и каждый герой нашей истории еще проявит себя… это и Мыши Пираты, и мистер Альби Тросс, и мудрый морской пес Шкипер, и даже пингвин Алан. Готовы? Тогда поднять якорь и полный вперед!



